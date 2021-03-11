صور.. الرى: الانتهاء من تأهيل 1.188 كيلومتر من الترع بمختلف المحافظات

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وتضمن التقرير نتائج المرور على ترعة الجنابية الأولى اليسرى للزاويه والتى تم الانتهاء من تأهيلها، وترع "المربط، الحلافى، زوبع، كوم الحجنه، راغب" والجارى العمل فيها حاليا، إذ تم التوجيه باستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، ومراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ فى الموعد المحدد، مع الإلتزام بتنفيذ أسوار بارتفاع 75 سم على شارب الترع المارة داخل الكتلة السكنية.
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1.188 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل فى تنفيذ 4.312 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1.452 كيلومتر تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 6.952 كيلومتر حتى تاريخه، من أصل 7 آلاف كيلومتر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.
ويُعد هذا المشروع القومى العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين، ويهدف المشروع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد إستهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.
جدير بالذكر أن إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث بلغ 230 ألف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 55 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
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