وقدم قداسة البابا شرحًا توضيحيًّا لترتيبات صلوات التقديس والقصد الروحى من ورائها، وذلك قبل بدء الصلوات التى بدأها قداسته بقراءة أولى فصول النبوات، من الأصحاح الواحد والستين من سفر إشعياء "رُوحُ السَّيِّدِ الرَّبِّ عَلَيَّ، لأَنَّ الرَّبَّ مَسَحَنِى لأُبَشِّرَ الْمَسَاكِينَ".
وهذه هى المرة الأربعين فى تاريخ الكنيسة القبطية التى يتم فيها إعداد وتقديس زيت الميرون والثالثة فى عهد قداسة البابا تواضروس الذى قام قبلًا بعمله بمشاركة أعضاء المجمع المقدس عامى 2014 و2017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يستكمل صلوات تقديس الميرون فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.