البابا تواضروس يستكمل صلوات تقديس الميرون فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - بدأت اليوم الخميس فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون صلوات تقديس زيتى الميرون والغاليلاون والذى تم إعدادهما أمس بيد قداسة البابا تواضروس الثانى وأعضاء المجمع المقدس بالدير ذاته.





وقدم قداسة البابا شرحًا توضيحيًّا لترتيبات صلوات التقديس والقصد الروحى من ورائها، وذلك قبل بدء الصلوات التى بدأها قداسته بقراءة أولى فصول النبوات، من الأصحاح الواحد والستين من سفر إشعياء "رُوحُ السَّيِّدِ الرَّبِّ عَلَيَّ، لأَنَّ الرَّبَّ مَسَحَنِى لأُبَشِّرَ الْمَسَاكِينَ".

وهذه هى المرة الأربعين فى تاريخ الكنيسة القبطية التى يتم فيها إعداد وتقديس زيت الميرون والثالثة فى عهد قداسة البابا تواضروس الذى قام قبلًا بعمله بمشاركة أعضاء المجمع المقدس عامى 2014 و2017.