الحكومة تنفى إلغاء التعامل بالجنيه الورقى: يتمتع بقوة إبراء كاملة

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع البنك المركزى المصري، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، مُشددا على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقى دون إلغاء، مُشيرا إلى أن الجنيه الورقى يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعى فى جميع المعاملات المالية.

وفى السياق ذاته، يبدأ البنك المركزى المصرى فى طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر" منتصف العام الجارى بمطبعة البنك المركزى الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية "البوليمر"، حيث يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التى وصلت إليها الدول الأوروبية.