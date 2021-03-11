وزيرة البيئة تتوجه لمحافظة الإسكندرية لإفتتاح خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة

د.ياسمين فؤاد تتفقد عدد من المواقع بمحافظة الاسكندرية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية
تتوجه اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمحافظة الإسكندرية لإفتتاح خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة ١٧ مليون جنيه وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
ويعد مركز الناصرية للمخلفات الخطرة المركز الوحيد المعتمد والمجهز بشكل كامل وآمن لإعدام المخلفات الخطرة على مستوى الجمهورية ، كما سيتم تفقد الخلية القديمة الموجودة بالمدفن حيث ستقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالاستعانة ببيت خبرة لإغلاق تلك الخلية بشكل آمن.
وستقوم وزيرة البيئة عقب إفتتاح الخلية بتفقد عدد من المواقع بالمحافظة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.
وسيعقب الزيارة قيام وزيرة البيئة بجولة ميدانية بشارع فؤاد للمرور على المطاعم المتواجدة بالشارع لمتابعة جهود الحد من إستخدام الأكياس البلاستيك أحادية الإستخدام فى المحافظة.
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