وزير التنمية المحلية يصل لمحافظة الإسكندرية لإفتتاح خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة...

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قبل قليل لمحافظة الإسكندرية لإفتتاح خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية وذلك بتكلفة ١٧ مليون جنيه بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
ويعد مركز الناصرية للمخلفات الخطرة المركز الوحيد المعتمد والمجهز بشكل كامل وآمن لإعدام المخلفات الخطرة على مستوى الجمهورية ، كما تعد أكبر خلية دفن في مصر بسعة ١٥ ألف متر مربع، وتأتي ضمن أعمال التطوير والتوسعات التي تتم بالمركز الذي يعد الأول من نوعه علي مستوي المحافظات في إعدام المخلفات الخطرة.
ويشارك في الافتتاح أيضاً عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ والدكتور أحمد جمال الدين نائب المحافظ واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الاسكندرية .
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