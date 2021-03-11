وزيرة البيئة: إغلاق خلية المخلفات الخطرة بالإسكندرية بعد امتلائها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمتها خلال افتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بالإسكندرية بتكلفة 17 مليون جنيه، اليوم، بحضور وزيرة البيئة.

وقالت الوزيرة، إن عملية الغلق احتاجت إلى علم وطريقة آمنة ومبالغ طائلة، نظراً لأن افتتاحها جاء عبر منحة فلندية، بينما لم تتوافر المنحة حالياً، ما دفع الوزارة للقيام بذلك.

وأضافت وزيرة البيئة أن تجربة الناصرية ستعطى الفرصة لافتتاح مدافن للمخلفات الخطرة فى محافظات أخرى حتى لا نثقل على محافظة الإسكندرية أكثر من ذلك.

ويُعد مركز الناصرية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة الأول من نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط، ويستقبل 39 نوعا من المخلفات الخطرة من الشركات من جميع محافظات مصر.