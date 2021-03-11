15 توجيها.. تعليم الإسكندرية تستعد لبدء الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم 15 توجيها وإجراءً قبل استئناف الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى تشمل التالى:

1.الالتزام الكامل بتطبيق الخطط الدراسية وعقد الامتحانات الشهرية.

2.سرعة الانتهاء من تهيئة المناخ التعليمى اللازم وتذليل العقبات والمعوقات أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

3.تنظيم عودة هيئة التدريس والعاملين بالمدارس خلال الفصل الدراسى الثانى، على أن يكون مدير المدرسة هو المسؤول عن وضع قواعد تشغيل العاملين ونظام التناوب بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، أو خطة المنهج.

4.حظر استخدام مديرى عموم الإدارات والإدارات النوعية ومديرى الأقسام بالإدارات من إصدار أوامر شفهية على أن تكون جميع الأوامر كتابية ومعتمدة وتتفق مع صحيح القانون.

5.الالتزام بخطة توزيع المنهج الدراسى طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى.

6.رفع الوعى بدور القنوات التعليمية وما تقدمه من برامج الحلقات التعليمية.

7.توفير شروط السلامة والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية من خلال اللجان المشكلة للمتابعة لكل المدارس.

8.نقل جميع الرواكد فى المدارس، وتغطية البالوعات، وحصر المدارس التى تحتاج إلى تحويل الصرف الحالى لصرف عمومى.

9.التأكد من الصلاحية الفنية لمنظومة التعليم الثانوى مع التنسيق مع الشركات المتخصصة لأعمال الصيانة، لسرعة الانتهاء من الأعطال وتوفير بيئة تكنولوجية مناسبة بالمدارس.

10.التنسيق مع الوحدات المحلية لتجميل مداخل المدارس والشوارع المحيطة وإزالة كافة الإشغالات بمحيطها.

11.حظر استغلال أسوار المدارس للإعلانات، وحظر تواجد الباعة الجائلة أمام المدارس، والتأكد من سلامة الأبواب الحديدية.

12.حسن معاملة أولياء الأمور، وتحديد موعد مقابلة دورية لمتابعة أبنائهم مع إعلان موعد المقابلات فى مكان بارز.

13.الاهتمام بنظافة الفصول من الداخل والتعقيم قبل وأثناء وبعد اليوم الدراسى.

14.توعية الطلاب بأهمية ارتداء الكمامة والنظافة الشخصى، وغسل الأيدى والتعقيم المستمر.

15.منع التزاحم فى الدخول والخروج من المدارس، وضرورة الالتزام التام بتحقيق التباعد وتخصيص بوابة للدخول.