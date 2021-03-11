سامح شكرى يشارك فى اجتماع وزارى رباعى لبحث عملية السلام بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - يُشارك وزير الخارجية سامح شكرى فى الاجتماع الوزارى الرُباعى المعنى ببحث عملية السلام فى الشرق الأوسط وسبل الدفع قُدمًا بالمفاوضات بُغية التوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.





والتقى سامح شكرى فى وقت سابق اليوم الخميس، وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى باريس. ‫ وتناول اللقاء مناقشة دفع التعاون بين مصر وألمانيا وتنسيق المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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