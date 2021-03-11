وزير الزراعة: البطاطس من أهم مصادر النقد الأجنبى

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الزراعة - خلال الاجتماع - حرص الدولة على إزالة جميع المعوقات أمام الصادرات، حيث أصبحت من أهم مصادر الدخل القومى من النقد الأجنبى، مشيدا بجودة المنتجات الزراعية المصرية ومنها البطاطس التى تتمتع حاليا بسمعة طيبة فى جميع الأسواق العالمية، حيث تقوم مصر بتصدير ما يقرب من 700 ألف طن سنويا من محصول البطاطس.

كما أكد القصير أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والمصدرين من أجل الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية.

ووجه الوزير بتشغيل مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس على مدار ال 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع من ٱجل دعم المنظومة التصديرية للبطاطس.

وأشار إلى ضرورة التزام جميع المحطات التصديرية بكافة القواعد والتشريعات الحجرية، مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الحزم، وذلك من أجل الحفاظ على المكتسبات التى حققتها الصادرات الزراعيز المصرية فى الأسواق العالمية.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى خلال الاجتماع أهم الضوابط الواجب تطبيقها على محطات تصدير البطاطس من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية.

كما استعرض المصدرون طلباتهم من أجل الالتزام بتنفيذ قواعد الحجر الزراعى على المحطات التصديرية، وأشادوا بالجهود التى يبذلها وزير الزراعة من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية فى الخارج.