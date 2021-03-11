بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيسى وزراء مصر والسودان

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، نظيره السودانى، الدكتور عبدالله حمدوك، حيث يعقد الطرفان جلسة مباحثات موسعة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين.





ومن المقرر أن يعقد رئيسا الوزراء، بعد قليل مؤتمرا صحفيا، يتحدثان فيه إلى وسائل الإعلام. وتأتى زيارة رئيس الوزراء السودانى لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة المهمة التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الخرطوم الأسبوع الماضى.

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