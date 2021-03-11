فيديو.. بعثات أثرية أجنبية تدعو العالم لزيارة مصر ومعرفة حضارتها العريقة

جدة - نرمين السيد - دعا مدير البعثة البولندية العاملة بمعبد الدير البحرى بمدينة الأقصر، ومدير البعثة الفرنسية العاملة بمنطقة المدامود، العالم إلى زيارة مصر و اكتشاف كنوزها الأثرية الفريدة.





ومن أمام معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى تحدث مدير البعثة المصرية البولندية عن المعبد وتاريخه والنقوش الرائعة التى تزين جدرانه واصفا إياه بأكبر وأروع المناطق الأثرية فى العالم، داعيا العالم بضرورة زيارة المعبد واكتشاف روائعة.

ومن منطقة المدامود التى تبعد بعض الكيلومترات شمال الكرنك، تحدث مدير البعثة الفرنسية عن الدراسات العلمية التى تقوم بها البعثة، موجها الدعوة للعالم لزيارة هذه المنطقة واكتشاف ما بها من كنوز أثرية.

معبد حتشبسوت

وبنت الملكة حتشبسوت وهى الملكة التى حصلت على لقب فرعون، معبدا جنائزيا لها بالدير البحرى، على الضفة الغربية لمدينة الأقصر، وصممه سنموت الذى كان يحمل لقب "كبير سقاة آمون".

ويتكون المعبد من 3 مستويات يحتوى كل منها على صف من الأعمدة فى نهايته، وفى المستوى الأعلى، يقع فناء مفتوح خلف صف أعمدته، تتقدمها تماثيل لحتشبسوت بهيئة أوزيريس إله الموتى.

وزينت جدران المعبد بمناظر تمثل طقوس المعبد، والأعياد الدينية، وكذلك نقل المسلات من المحاجر إلى معبد الكرنك، ولعل من أكثر المناظر تميزا تلك الموجودة بالشرفة الوسطى، والتى تصور بعثة حتشبسوت إلى بلاد بونت، بالإضافة إلى الثروات والحيوانات الغريبة التى جلبها المصريون معهم من هناك، كما تصور المناظر كيف أصبحت حتشبسوت ملكاُ شرعياً للبلاد.



المدامود

تضم المنطقة معبدًا بطلميًا شيده الملك بطليموس الثانى، وانتهى بناءه فى عهد الملك بطليموس السادس، إذ كُرس لعبادة ثالوث المعبود "مونتو" وزوجته وابنه، ويتكون المعبد من صرح، وفناء، وبهو أعمدة، ثم قدس الأقداس.

وقد جمع المعبد فى تكوينه بين العناصر المعمارية المصرية واليونانية الرومانية وإن كانت الأساسات الأولى للمعبد ترجع لعصر الدولة الوسطى، وعرفت فى النصوص المصرية القديمة باسم "مادو" الذى أصبح فى العربية "المدامود".