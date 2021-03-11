عاجل.. مدبولى: موقف مصر ثابت فيما يتعلق بسد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره السودانى، اليوم، أن مصر ستعمل على إكمال ووضع خطط تنفيذية لاستكمال المشروعات المطروحة.

وأكد مدبولى على موقف مصر الثابت فيما يتعلق بسد النهضة، المتمثل فى الحفاظ على حقوقنا المائية دون الإضرار بمصالح إثيوبيا، موضحا أننا لدينا ثقة فى أن نهر النيل يستطيع مد يد الرخاء للجميع.

وتأتى زيارة رئيس الوزراء السودانى لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة المهمة التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الخرطوم الأسبوع الماضى.