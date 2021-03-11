صور.. وزير التنمية المحلية: افتتاح مدفن للمخلفات الخطرة بالسويس قريبا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة وزير التنمية المحلية خلال افتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بالإسكندرية بتكلفة 17 مليون جنيه، اليوم الخميس، بحضور وزيرة البيئة.

وأكد شعراوى أن الدولة تهتم بمنظومة النظافة بشقيها العضوية والخطرة، ما نتج عنه لأول مرة فى مصر وجود خلية دفن بهذا الحجم وبالشكل العلمى المتاح الآن.

وأضاف الوزير: "حين كلف الرئيس بالاهتمام بمنظومة النظافة، وجدنا أن على أرض الواقع وجود مخالفات عضوية خطرة والنفايات الطبية، وهو أمر كان فى شدة الخطورة".



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة نجحت فى حل مشاكل النظافة فى نصف محافظات مصر، بينما يجرى استكمال العمل لحل المتبقى بباقى المحافظات.

ويُعد مركز الناصرية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة الأول من نوعه على مستوي مصر والشرق الأوسط، ويستقبل 39 نوعا من المخلفات الخطرة من الشركات من جميع محافظات مصر.







ووفقا لمحافظ الإسكندرية، تم إنشاء أكبر خلية دفن فى مصر داخل مركز الناصرية، بسعة 15 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية، وإنشاء 4 بحيرات، مساحة كل بحيرة على حدى 40م فى 40م، بعمق 1 متر.