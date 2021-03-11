الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تنظم برنامجاً تدريبياً للسيدات الأفارقة

انطلقت يوم ١٠ مارس الجارى فعاليات النسخة الثانية التي تعقد افتراضياً من برنامج التدريب للقيادات النسائية الأفريقية الذي تنظمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بالتعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة جيميناى أفريقيا، لعدد ١٠٠ سيدة من ٣٥ دولة أفريقية.

وصرح السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في كلمته خلال افتتاح البرنامج التدريبي بأن الوكالة المصرية تهدف عبر هذا البرنامج إلى توظيف الإمكانات المصرية المتميزة في خدمة التعاون بين دول الجنوب، وبخاصة في القارة الأفريقية، دعماً لما تشهده القارة من نهضة تنموية. كما أوضح أن مصر تبذل جهوداً حثيثة في الآونة الأخيرة لدعم مجالات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وهو ما ظهر جلياً في إطلاق الحكومة المصرية لعدد من الاستراتيجيات التي تضمن تحقيق هذه الأهداف، على رأسها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والتي يتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.

وأضاف خليل أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بوصفها الذراع التنموي لوزارة الخارجية المصرية، ملتزمة بإعطاء الأولوية للمرأة الأفريقية في برامج بناء القدرات والدورات التدريبية التي تنظمها مع الشركاء المحليين أو الدوليين، وكذلك في المنح الدراسية التى تقوم بتقديمها في الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وكذلك فيما يتعلق بالمساعدات التي يتم منحها لمختلف الدول الأفريقية، وذلك ايماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة الأفريقية في الحفاظ على مكتسبات الحاضر وتشكيل مستقبل القارة.