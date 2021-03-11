سفيرة مصر لدى نيوزيلندا تلتقي مع رئيس البرلمان النيوزيلندي

التقت السفيرة دينا الصيحي سفيرة مصر لدى نيوزيلندا رئيس البرلمان النيوزيلندي Trevor Mallard، وذلك لبحث سبل الإرتقاء بالعلاقات الثنائية السياسية والتجارية والثقافية بين البلدين، كما تم التباحث حول أفضل السبل لتعزيز التواصل بين شعبي وبرلمانيي البلدين، وذلك بالبناء على اللقاء السابق للجنة الصداقة البرلمانية النيوزيلندية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري عبر الفيديو كونفرانس.

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