شكرى يبحث مع نظيره الألماني التعاون بين البلدين

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس في إطار زيارته الحالية الى باريس مع نظيره الألماني ⁧هايكو ماس⁩ دفع التعاون بين البلديّن وتنسيق المواقف.

ذكر ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر".