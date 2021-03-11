السيطرة على حريق هائل في مصنع بالعبور

سيطرت إدارة الحماية المدنية على حريق هائل نشب داخل مصنع بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، بعدما دفعت بـ15 سيارة إطفاء، وتم منع خطر امتداد الحريق للمصانع المجاورة، ويتم محاصرة الحريق.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا من الأهالى بنشوب حريق هائل داخل مصنع بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض كردون أمنى بالمكان لمنع امتداد الحريق للمصانع المجاورة.
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