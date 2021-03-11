مأساة حريق مصنع العبور.. 12 حالة وفاة و19 مصابا

قالت مصادر أمنية بالقليوبية إن عدد الوفيات حريق مصنع حي إسكان الشباب في العبور ارتفع إلى 12 حالة إضافة إلى 19 مصابا.
ووفقا لآخر المستجدات التي حصلنا عليها، فإن سيارات الإسعاف نقلت المصابين من مكان الحريق إلى مستشفى السلام والمستشفيات المجاورة بالشرقية.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق، إضافة إلى الدعم المقدم من محافظة الشرقية بـ3 سيارات إطفاء لمحاولات السيطرة علي النيران.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض كردون أمنى بالمكان لمنع خطر امتداد النيران للمصانع المجاورة.
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