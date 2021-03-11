عاجل .. السيسى لـ حمدوك: دعم مصر للسودان متواصل فى كل الملفات

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء الجمهورية السودانية، بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول "متابعة موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين فى ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس إلى الخرطوم، وكذلك تطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل".

ورحب الرئيس السيسى بالدكتور حمدوك فى القاهرة، معربا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية التى تربط بين البلدين الشقيقين وشعبى وادى النيل، مؤكدا أن تلك الثوابت طالما مثلت نهجا راسخا للسياسة المصرية، خصوصا فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية التى يمر بها السودان والذى يحتاج كل الدعم من أشقائه لتعزيز الاستقرار والتنمية به.

كما أكد الرئيس دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق فى كل الملفات محل الاهتمام المتبادل، ومن ثم أهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السودانى إلى القاهرة لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية ومشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين، وترجمة الإرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات تنفيذية واقعية لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، بما يجعله نموذجاً يحتذى به لباقى المنطقة.



من جانبه، أشاد الدكتور حمدوك بالنتائج المثمرة للزيارة الأخيرة للرئيس السيسى إلى بلده الثانى السودان، مؤكدًا الخصوصية الشديدة التى تتميز بها العلاقات المصرية السودانية، واعتزاز شعب وحكومة السودان بأواصر الروابط التاريخية مع مصر التى تعد مركز ثقل المنطقة العربية والقارة الإفريقية، ومحور صون الأمن الإقليمى بأسره، مشيدا فى هذا السياق بالمواقف المصرية الصادقة والممتدة للحفاظ على استقرار السودان خلال المرحلة الانتقالية.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل دفع التعاون الثنائى فى مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، خصوصا ما يتعلق بنقل التجربة المصرية فى الإصـلاح الاقتصادى إلى السودان وتدريـب الكوادر السودانية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعى الربط الكهربائى وربط السكك الحديدية، وتعزيز المناخ المواتى لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، فضلاً عن دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بالبلدين، إلى جانب تفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة، وكذا تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المُبرمة بين البلدين.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى تبادل الرؤى بشأن مجمل القضايا الإقليمية فى منطقتى القرن الأفريقى وحوض النيل، حيث اطلع الرئيس من الدكتور حمدوك على آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الإثيوبية.

كما تم استعراض آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، إذ تم التوافق على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين فى ظل المرحلة الدقيقة الحالية التى يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السودانى بتشكيل رباعية دولية للتوسط فى تلك القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانونى شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الامطار المقبل.