حقوق الإنسان بالبرلمان تعقد سلسلة اجتماعات لمتابعة شكاوى المواطنين

وتعقد لجنة حقوق الإنسان يوم الإثنين اجتماعين الأول لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، وكذلك دور الوزارة فى توعية الشباب بمفاهيم التسامح، ومناهضة العنف من خلال مراكز الشباب والمؤسسات التابعة للوزارة.
ويأتى الاحتماع الثانى لاستكمال دراسة ما يدخل فى اختصاص اللجنة فى بيانات الوزراء التى ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وتناقش يوم الثلاثاء ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، بالإضافة لاستكمال دراسة ما يدخل فى اختصاص اللجنة فى بيانات الوزراء التى ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
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