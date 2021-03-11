حقوق الإنسان بالبرلمان تعقد سلسلة اجتماعات لمتابعة شكاوى المواطنين

جدة - نرمين السيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأسبوع المقبل 6 اجتماعات برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وتبدأ يوم الأحد الاجتماع الأول بلقاء مع وزير الخارجية للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الإنسان فى مصر، واستعراض جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نقل الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان فى مصر فى مختلف المحافل الدولية، والاجتماع الثانى بنفس اليوم لعرض الشكاوى التى وصلت الى اللحنة عبر البريد لتوجيهها للجهات المختصة.





وتعقد لجنة حقوق الإنسان يوم الإثنين اجتماعين الأول لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، وكذلك دور الوزارة فى توعية الشباب بمفاهيم التسامح، ومناهضة العنف من خلال مراكز الشباب والمؤسسات التابعة للوزارة.

ويأتى الاحتماع الثانى لاستكمال دراسة ما يدخل فى اختصاص اللجنة فى بيانات الوزراء التى ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وتناقش يوم الثلاثاء ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، بالإضافة لاستكمال دراسة ما يدخل فى اختصاص اللجنة فى بيانات الوزراء التى ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.