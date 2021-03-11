 البابا تواضروس: كلمة ميرون معناها «عطر» وغاليلاون معناها «البهجة»

جدة - نرمين السيد - وجاء نص كلمة قداسته كما يلى:

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.. آمين، فى هذا اليوم الثانى نبدأ صلوات الميرون وزيت الغاليلاون وصلوات التقديس تتكون من قطع للصلاة ونبوءات من العهد القديم وفصول من العهد الجديد وبعض الألحان نصليها من أجل تقديس زيت الميرون، ونبدأ بزيت الميرون الموجود فى الـ 8 قزانات "إناء كبير"، وقداس التقديس يشبه قداس اللقان، وعندما ننتهى من تقديس الميرون نضع الأوانى فى شرقية المذبح ونحضر أوانى الغاليلاون الخمسة ونبدأ صلوات تقديس الغاليلاون.

ومعنى كلمة ميرون "عطر" وهى مجموعة من العطور المركزة، والغاليلاون معناها "البهجة" ويدهن به المعمد قبل أن يعمد فى الماء، قراءات القداس تدور حول الزيت والمسحة المقدسة سواءًا فى العهد القديم أو الجديد.