جدة - نرمين السيد - وجاء نص كلمة قداسته كما يلى:
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.. آمين، فى هذا اليوم الثانى نبدأ صلوات الميرون وزيت الغاليلاون وصلوات التقديس تتكون من قطع للصلاة ونبوءات من العهد القديم وفصول من العهد الجديد وبعض الألحان نصليها من أجل تقديس زيت الميرون، ونبدأ بزيت الميرون الموجود فى الـ 8 قزانات "إناء كبير"، وقداس التقديس يشبه قداس اللقان، وعندما ننتهى من تقديس الميرون نضع الأوانى فى شرقية المذبح ونحضر أوانى الغاليلاون الخمسة ونبدأ صلوات تقديس الغاليلاون.
ومعنى كلمة ميرون "عطر" وهى مجموعة من العطور المركزة، والغاليلاون معناها "البهجة" ويدهن به المعمد قبل أن يعمد فى الماء، قراءات القداس تدور حول الزيت والمسحة المقدسة سواءًا فى العهد القديم أو الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس: كلمة ميرون معناها «عطر» وغاليلاون معناها «البهجة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.