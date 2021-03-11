البنك المركزى: طرح نقود البوليمر البلاستيكية منتصف العام الجارى

ويسعى البنك، وفقا لبيان صحفى لمجلس الوزراء، للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التى وصلت إليها الدول الأوروبية.
وكان مجلس الوزراء، قد نفى ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع البنك المركزى المصري، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، مُشددا على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقى دون إلغاء، مُشيرا إلى أن الجنيه الورقى يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعى فى جميع المعاملات المالية.
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