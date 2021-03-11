التنمية المحلية تنفى صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء الجديدة

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة التنمية المحلية، صدور أى قرارات وزارية جديدة من محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فيما يخص مد وقف تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة.





وقالت وزارة التنمية المحلية فى بيان اليوم الخميس، تعليقا على ما نشر فى بعض وسائل الإعلام حول الكتاب الدورى المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين، إنه لم يتضمن أى إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 شهور جديدة، لافتة إلى أنه تم التأكيد فى الكتاب الدورى باستمرار المحافظات بالسماح بالبناء فى القرى والعزب والتوابع، عدا المبانى الخاصة فى المدن الرئيسية وعواصم المحافظات ويستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة وجار الانتهاء منها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة العمران فى مصر.

كما أكدت الوزارة عدم توقف أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية وكذا المنشآت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقارى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل على جميعها بصورة طبيعية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم التأكيد أيضا فى الكتاب الدورى على استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى 28 سبتمبر 2020 والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية "من وضع أساسات للعقار وشرع فى البناء" باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأضاف الوزارة أنها طلبت أيضا من المحافظات فى الكتاب الدورى استمرار عمل اللجان المشكلة وفقا للقرار الوزارى رقم 218 برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع فى البناء.