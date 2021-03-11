وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألمانى مستجدات ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، خلال زيارته الحالية إلى باريس، مع نظيره الألمانى هايكو ماس، وذلك فى إطار حرص الجانبين على دورية التشاور لدفع العلاقات الثنائية قُدمًا، وتبادل الرؤى حيال الأوضاع الإقليمية، ومستجدات ملف سد النهضة.





وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على المستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين على كافة الأصعدة، وتطلعهما إلى تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين. كما جرى تناول مُجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث استعرض الوزير شكرى مع نظيره الألمانى الإنجازات المتوالية التى نجحت مصر فى تحقيقها خلال الفترة الماضية، ومسيرة التطوير الشاملة التى تتحقق على أرض الواقع فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلًا عن جهود مصر اتصالًا بمكافحة الإرهاب والفكر المُتشدد، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية فى مختلف القطاعات التنموية لاسيما الطاقة والنقل.

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى حيال التطورات الإقليمية، بما فى ذلك القضية الفلسطينية، وسبل تعظيم الاستفادة من الاجتماع الرباعى المنعقد اليوم فى باريس حول عملية السلام، بهدف العمل على خلق مناخ مُواتٍ لانخراط الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى عملية تفاوضية شاملة.

وتطرق الوزيران خلال اللقاء كذلك إلى مُستجدات الأزمة الليبية، حيث أكد الوزير شكرى على ثوابت موقف مصر القائم على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة فى ليبيا تُرسخ الحفاظ على وحدتها، وتصون مقدرات شعبها، وتضمن خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مجددًا ترحيب مصر بنيل الحكومة المؤقتة لثقة مجلس النواب لفترة انتقالية، وصولًا إلى عقد الانتخابات فى موعدها المُحدد نهاية العام الجاري؛ مشيرًا فى الوقت ذاته إلى جهود مصر لدفع المسار الاقتصادى لتحقيق صالح الشعب الليبى الشقيق.

هذا، وقد أطلع الوزير شكرى نظيره الألمانى على تطورات ملف سد النهضة، انتهاءً بالمقترح المُقدم من جمهورية السودان الشقيقة، والذى أيدته مصر، والداعى إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الوزير شكرى على أهمية انخراط الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن وصولًا إلى حل تفاوضى لقضية سد النهضة.