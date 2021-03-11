عاجل.. محافظة القليوبية: وفاة 20 شخصا وإصابة 24 آخرين فى حريق العبور

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة القليوبية، وفاة 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، فى حريق بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والذى نشب فى حوالى الساعة الحادية عشر صباح اليوم.





وأوضح بيان صحفى للمحافظة، أن المصنع مكون من 4 طوابق حيث تم توجيه 6 سيارات إسعاف من محافظة القليوبية و4 سيارات إسعاف من محافظات القاهرة والشرقية، كما تم توجيه 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك و2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية بإجمالى 15 سيارة إطفاء. وتابع: أسفر الحادث حتى الآن عن 20 وفاة تم نقل 16 منهم إلى مستشفى السلام بالقاهرة و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة كما أصيب 24 شخصا تم نقل 5 منهم لمستشفى بلبيس بالشرقية و19 لمستشفى السلام بالقاهرة، وقامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق وجار أعمال التبريد.

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