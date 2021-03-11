رئيس وزراء السودان: زيارة السيسى تؤسس لخلق نوع جديد من العلاقات بيننا

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى مصطفى مدبولى بالقاهرة، أن بلاده تبادلت زيارات ذات طابع نوعى مع مصر الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية بدأت خلال الـ6 أشهر الماضية فى تجربة الإصلاح الاقتصادى.

وأشار حمدوك إلى أن بلاده لا ترغب فى أن يتسبب سد النهضة فى أى ضرر للدول الثلاث.