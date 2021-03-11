السفير المصري في كمبالا يلتقي بوزير الدفاع الأوغندي

استقبل "أدولف مويسيجي" وزير الدفاع الأوغندي اليوم السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، وذلك بمشاركة اللواء "ليوبولد كياندا" رئيس أركان القوات البرية الأوغندية، حيث تطرق الاجتماع إلى التعاون الثنائي وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، ثمن الوزير الأوغندي العلاقات التاريخية المصرية الأوغندية، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات.

تطرق اللقاء أيضاً إلى عدد من الموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، على رأسها الموضوعات الخاصة بالأمن الإقليمي والمخاطر التي تواجهه، وتقييم مهام قوات حفظ السلام في أفريقيا، والحوار الأممي الدائر بشأن مستقبلها وإعادة هيكلتها.