حمدوك: إثيوبيا تتجه لملء سد النهضة بشكل أحادي

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن هناك ثمة توجه من إثيوبيا لملء سد النهضة بشكل أحادي.
وتابع خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "نأمل أن نصل لاتفاق بشأن ملء سد النهضة قريبا"
ووصل "حمدوك" في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء،والخارجية، والمالية، والتخطيط الإقتصادي، والري والموارد المائية، والإستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء علي نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الخرطوم الأسبوع الماضي.
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