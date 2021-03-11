التنمية المحلية تنفي صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء الجديدة

نفت وزارة التنمية المحلية ، صدور أي قرارات وزارية جديدة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، فيما يخص مد وقف تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة ٦ أشهر جديدة.

وقالت الوزارة تعليقاً علي ما نشر في بعض وسائل الاعلام حول الكتاب الدوري المرسل من وزير التنمية المحلية للسادة المحافظين ، أنه لم يتضمن أي إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة ٦ شهور جديدة ، لافتة إلي أنه تم التأكيد في الكتاب الدوري باستمرار المحافظات بالسماح بالبناء في القري والعزب والتوابع ، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات ويستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة وجارى الانتهاء منها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة العمران في مصر.

كما أكدت الوزارة عدم توقف أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقاري وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة ، وتعمل على جميعها بصورة طبيعية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية الي أنه تم التأكيد أيضاً في الكتاب الدوري علي استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول علي رخصة بناء سارية ( من وضع أساسات للعقار وشرع في البناء ) باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى ٤ أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة .

وأضاف الوزارة أنها طلبت أيضاً من المحافظات في الكتاب الدوري استمرار عمل اللجان المشكلة وفقاً للقرار الوزاري رقم ٢١٨ برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع في البناء .