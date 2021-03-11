التعليم: 208.258 طالبا بالصف الثانى الثانوى أدوا امتحان الجغرافيا إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - عُقد اليوم الخميس امتحان الفصل الدراسى الأول لمادتى التطبيقات الرياضية والجغرافيا للصف الثانى الثانوى إلكترونيا من خلال لجان بالمدارس بحضور 377.475 طالبا وطالبة لمادة التطبيقات الرياضية، بينما حضر 209.046 طالبا وطالبة لمادة الجغرافيا.





وتمكن 376.503 طلاب من أداء امتحان التطبيقات الرياضية بنجاح بنسبة 99.7%، بينما تمكن 208.258 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.6 %.

كما أدى 6.378 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى "منازل – دمج - دولى" امتحان التطبيقات الرياضية ورقيًا من إجمالى 6.754 طالبا وطالبة بنسبة حضور 94.4% فى حين أدى 20.530 طالبا وطالبة امتحان الجغرافيا من أصل 21.184 بنسبة حضور 96.9 %.

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