صور.. سفير أستراليا لوزير الإنتاج الحربى: دور مصر محورى فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الوزير مرسى اليوم، لمايلز بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، وبحضور نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، وعدد من قيادات الوزارة.

فى بداية اللقاء، جرى الترحيب بسفير دولة أستراليا واستعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات الإنتاج الحربى ومجالات التصنيع العسكرية والمدنية التى يمكن التعاون فيها مع الشركات الأسترالية، وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن تطلعه ليكون لهذا اللقاء دوراً هاما فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات العاملة فى مجالات مماثلة فى أستراليا.

وأشار الوزير "مرسى"، إلى أن العلاقات "المصرية - الأسترالية" تشهد تطوراً ملحوظا، مؤكداً اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بالاستفادة من الخبرات الأسترالية فى العديد من أوجه التصنيع، مشيرا إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله وزارة الإنتاج الحربى للتماشى مع الخطط والتوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، وذلك بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لمنتجات الشركات الأسترالية، ويمكن إعتبارها مركزاً للإنطلاق إلى الأسواق العربية والإفريقية.

وأوضح السفير جيلن مايلز سفير دولة أستراليا، أنه توجد علاقات صداقة وتعاون مشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام فى المجالات الاقتصادية المختلفة، مضيفاً أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون التجارى بين أستراليا ومصر خاصة أن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافى متميز.

كما أشاد مايلز بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، معرباً عن تطلع عدد من الشركات الأسترالية العاملة فى كافة مجالات التصنيع لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربى فى إطار ما تشهده من تطوير على مختلف الأصعدة، خاصةً فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وفى ضوء عمليات التحديث الجارية فى مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، مشيداً بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربى فى دعم المشروعات القومية والتنموية فى مصر.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أنه فى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.