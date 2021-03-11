دكان الفرحة.. صندوق تحيا مصر يسلم 15 فتاة تجهيزات الزواج بمطروح

جدة - نرمين السيد - نظم صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، احتفالية بحديقة كليوباترا فى محافظة مطروح، لتسليم 15 فتاة تجهيزات الزواج، بحضور خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة"، إحدى مبادرات الصندوق لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.





وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن احتفالية اليوم تأتى فى إطار التنسيق بين مبادرات الصندوق ومبادرة "حياة كريمة" لتنفيذ مجموعة من أنشطة الحماية الاجتماعية، التى من شأنها ضمان تحسين ظروف معيشة الفئات المستحقة، وتخفيف عبء تجهيز فتياتهم عن كاهلهم.

وأضاف عبد الفتاح أن كل مستفيدة من مبادرة "دكان الفرحة" تحصل على "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، خلاط، مروحة، مكواة، طقم أدوات طهى، شنطة مستحضرات عناية شخصية، شنطة مستحضرات تجميل".



وأشارت إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى ليتم التقييم من خلالها وهى:

- ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عاما.

- أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

- ألا تكون قد سبق لها الزواج.

- التميز الإيجابى للفتيات اليتيمات وذوى الهمم.

كما يتم البحث والتقصى من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع رصد الفتيات الفقيرات واللاتى لديهم عقبة فى إتمام الزواج.

وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها فى شهر إبريل عام 2019، إذ تعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوى بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.



ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى توزيع نحو 600 ألف قطعة ملابس استفاد منها ما يقرب من 230 ألف مواطن، كما تم توزيع عدد من الدراجات على الأطفال لنشر الفرحة بينهم خلال تواجدهم مع أسرهم فى هذه المعارض.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات "المنيا وجنوب الوادى والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج" حتى الآن، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوى الهمم، فى القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا.