وزيرة الهجرة: كرامة المصرى بالخارج مصانة.. ونحافظ على حقوق العمالة

جدة - نرمين السيد - وتوجهت السفيرة نبيلة مكرم، وفقا لبيان صحفى، بالشكر إلى رئيس المجلس على الدعوة للمشاركة فى الندوة، مرحبة بالحضور كافة، وتابعت وزيرة الهجرة أن إصدار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرار عودة وزارة الهجرة انطلاقا من إيمان الدولة بأهمية أبناء مصر بالخارج كقوى دبلوماسية ناعمة تؤثر فى نقل صورة مصر الصحيحة عالميا.

وبدأت الوزيرة تستعرض جهود وزارة الهجرة فى ملف الجيلين الثانى والثالث من شباب المصريين بالخارج والعمل على احتواء هذه الفئة الهامة المعرضة بشكل مستمر لمحاولات استقطاب متعددة فى مجتمعاتهم بالخارج، حيث تم تنظيم نحو 24 ملتقى لهم تضمن التعريف بالأمن القومى، وتسليط الضوء على تحديات الدولة المصرية خلال الوقت الراهن، والاطلاع على جهود الدولة فى الحفاظ على حقوق المرأة وعلى الجانب التشريع المتمثل فى البرلمان، بجانب معسكرات الجيلين الرابع والخامس التى تنظمها الوزارة للأطفال من أبناء المصريين بالخارج والتى تتضمن أنشطة وألعاب ومسابقات وذلك برفقة عدد من أبناء الشهداء.

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن شبابنا بالخارج هم سفراؤنا للتعريف بقضايا الدولة المصرية المختلفة، وصوتنا بالخارج لتوضيح إنجازات الدولة المصرية التى تتحقق للارتقاء بالمواطن المصرى، ما يعكس إيمان الدولة المصرية بهذه الشريحة من الشباب وقدرتهم على المشاركة فى دعم القضايا الوطنية والترويج لصورة مصر بالخارج، وهذا ما جعل الوزارة تطلق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج وما أسفر عنه من إطلاق "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج" للإطلاع على كل ما يجرى وربطهم بقضايا الوطن ورؤية ملف تمكين الشباب فى مصر.

كما استعرضت وزيرة الهجرة مبادرة "اتكلم عربى" التى حظيت برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، والذى جاء إطلاقها إيمانا بأهمية ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز روح الانتماء فى نفوس أبناء مصر بالخارج، حيث إن مصر تواجه الكثير من الحروب والتحديات من بينها حرب طمس الهوية، كما أن الشباب المصرى فى الخارج يريد من يتحدث إليه لكى ينمى لديهم القيم والعادات والتقاليد والانتماء إلى الوطن، ومن هذا المنطلق تم دمج الكثير من الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلى مثل العادات والتقاليد والأمثال الشعبية وقبول الآخر والتعايش السلمى.

وفى ردها على عدد من استفسارات الإعلاميين والصحفيين حول العمالة المصرية بالخارج، أوضحت الوزيرة أن الدولة حريصة على حقوق هذه العمالة فى إطار الالتزام بالأطر القانونية والقواعد المنظمة داخل الدول المتواجدين بها، مشددة على الحفاظ على كرامة المصرى فى أى مكان لأنها خط أحمر.

كما تطرقت الوزيرة فى حديثها إلى جهود وزارة الهجرة مع باقى الوزارات والجهات المعنية، من أجل حل أزمة العالقين المصريين فى عدة دول بسبب تعليق حركة الطيران عالميًا على إثر انتشار جائحة فيروس كورونا، إلى أن تم إعادة 77 ألف مواطن مصرى من الخارج، ثم إطلاق مبادرة "نورت بلدك" بالتعاون مع وزارة التخطيط، من أجل استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج على إثر الجائحة وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، فضلا عن التعاون مع الجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج ومؤسسات المجتمع المدنى لاستضافة المصريين العالقين وإمدادهم بالدعم اللازم لحين عودة حركة الطيران، مستشهدة بما حدث مؤخرا مع المصريين العالقين فى دولة الإمارات وهم فى طريقهم إلى الكويت.

وتحدثت السفيرة نبيلة مكرم عن الملف الإفريقى والمصريين المتواجدين فى إفريقيا، لافتة إلى أن إفريقيا هى العمق الاستراتيجى لمصر فكان يجب التعرف على المصريين فى هذه القارة، مضيفة أن أول زيارة لها كانت لأثيوبيا؛ حيث وجدت هناك دكتور كمال إبراهيم أستاذ أمراض العظام والعمود الفقرى على مستوى العالم، حيث أنشأ أول مركز فى أثيوبيا لعلاج أمراض العظام والعمود الفقرى لمساعدة المواطنين فى إفريقيا على تخطى تلك الآلام والتخفيف عنهم، كما يقوم بتدريب الأطباء الأثيوبيين، وكذلك الدور الرائد الذى يقوم به الدكتور مجدى يعقوب، فى علاج أمراض القلب بمركزه الطبى فى إثيوبيا، علاوة على اثنتين من المصريات الناجحات فى أفريقيا وهما سارة الأمين وصوفى الديهي، مهنئة السيدات المصريات بمناسبة احتفالات المرأة خلال شهر مارس.

وثمنت دورهن فى مجتمعاتهن سواء على مستوى الأسرة أو العمل، أو من أجل دعم الدولة المصرية والترويج لكل إنجازاتها وهو محور مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التى أطلقتها وزارة الهجرة وتكمن أهميتها فى وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج فى دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة فيها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدى للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى ربط العلماء والخبراء المصريين بالخارج بوطنهم، من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، الذى تم إطلاق خمس نسخ منه تماشيا مع خطط الدولة المصرية فى عدد من الملفات الهامة، وتنظم الوزارة حاليا النسخة السادسة من المؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" من خلال جلسات حوارية افتراضية مع خبراء الصناعة المصريين بالخارج بحضور وبمشاركة الوزراء المعنيين بهذه الملفات، من أجل الخروج بتوصيات جادة من كل جلسة وإرسالها للوزارة المعنية للبدء فى الاستفادة منها.

من جانبه، وجه كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشكر على مشاركة وزيرة الهجرة فى الجلسة، وثمن جهودها قائلا: "نشعر بكم الجهد المبذول والملموس من طرفكم فى العمل على ملفات مهمة وصل صداها للخارج، إيمانا بأن المصريين بالخارج خط دفاع مهم لهذا الوطن".

وفى نهاية جلسة الحوار، أكد جبر على ضرورة إنشاء مساجد مصرية بالخارج بالتنسيق والتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، حتى تكون حاضنة للجاليات المصرية المسلمة ومنبرا لنشر الفكر الوسطى وقيم التسامح والتعايش ونبذ أى أفكار متشددة أو متطرفة.