شيخ الأزهر يعزى فى ضحايا حادث حافلة المدرسة الإسلامية الإندونيسية

جدة - نرمين السيد - وكتب شيخ الأزهر، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": رَحِمَ الله ضحايا حادث حافلة المدرسة الإسلامية الإندونيسية من التلاميذ والمدرسين وأولياء الأمور، والتى وقعت بجزيرة جاوة، خالص عزائِنا لأسرِهم وذوِيهم، ولقيادة وشعب إندونيسيا، أدعو الله أن يربط على قلوبهم، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل، "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

ولقى 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب 39 آخرون إثر سقوط حافلة كانت تقلهم فى واد بجزيرة "جاوة" بأندونيسيا عقب تعطل مكابحها.