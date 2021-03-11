قرينة الرئيس تشارك فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإيسيسكو

جدة - نرمين السيد - عقد المؤتمر تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية.

وكان الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام المنظمة، وجه الدعوة للسيدة قرينة رئيس الجمهورية للمشاركة فى فعاليات المؤتمر عبر كلمة مُسجلة.

وتشارك فى المؤتمر عدد من السيدات الأوَل للدول الإسلامية، من بينهم الدكتورة مريم بنت الداه، السيدة الأولى لموريتانيا، والسيدة رولاغانى، السيدة الأولى لجمهورية أفغانستان، والدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان، والسيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، علاوةً على كلمة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة.