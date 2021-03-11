فيديو.. رئيس البرلمان العربى يشيد بتصريحات السيسى عن أمن الخليج

وأشاد رئيس البرلمان العربى، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أكد فيها أن أمن الخليج جزء من أمن مصر، مؤكداً أن مصر لم تأل جهداً فى دعم ومساندة الأشقاء وتبنيها للقضايا المصيرية، فضلاً عن سياستها الحكيمة فى معالجة القضايا العربية خاصة القضية الليبية والتى تُوجت مؤخراً بالتوصل لتفاهمات أفضت إلى منح الثقة للحكومة الليبية كخطوة مفصلية هامة فى مسيرة استكمال الاستحقاقات السياسية.
وأعرب رئيس البرلمان العربى، عن شكره وتقديره لدعم مصر الكامل للبرلمان العربى باعتباره منبر يعكس الرأى العام للشعوب العربية ويتفاعل إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة فى ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربى، وشريكاً فاعلاً فى خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.
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