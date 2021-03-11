صور.. القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق فى أبو قير

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جدة - نرمين السيد - ووفقا للصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة، اليوم الخميس، فقد وردت إشارة استغاثة الساعة 03:45 فجر اليوم الخميس 11 مارس 2021 بتعرض سفينة نقل بضائع للغرق تحمل الجنسية التوجولية وكانت متجهة من ميناء الإسكندرية إلى ميناء بيروت وعلى متنها طاقم مكون من 11 فردا من جنسيات مختلفة.
وصدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع 5 وحدات بحرية من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ وتم انتشال 10 أفراد منهم 9 أحياء "7 فرد سورى، 2 فرد مصرى"، وفرد متوفى فلسطينى، وجار البحث عن فرد سورى مفقود.
وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.
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