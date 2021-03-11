فيديوجراف- رغم الخسائر العالمية.. معدلات ‏نمو إيجابية للاقتصاد المصرى

جدة - نرمين السيد - ونجح الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى خلال الربع الثانى من العام ‏المالى الجارى 2020 – 2021 وذلك رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا. والفيديو جراف التالى يوضح أبرز ما حققه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية.‏ وواصل معدل البطالة انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثانى من العام المالى 2020 - 2021، ‏بعد انخفاضه إلى 7.3% فى الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادى مع التوجه العام ‏لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة.

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