بسبب أكاذيبه.. جمال عيد فى مصيدة رواد السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - كل يوم يثبت جمال عيد الناشط الحقوقى والمدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه يعيش فى حالة من الفوضى الفكرية، ويبث سمومه بمعلومات مغلوطة وادعاءات كاذبة.





جمال عيد الساعى وراء خراب الأوطان، وعراب الفوضى المزمع، يتلفظ ويتقول دائما بأقاويل لا تمس الواقع أو الحقيقة، يردد كلمات عن الحبس الاحتياطى دون سند، فقط يروج ويدعو لهذا وفقا لمصالح فى ذهنه، يستمر فى فى اختراع قصص وهمية وتمثيليات أملا فى استجداء أى تعاطف من المواطنين بعدما أثبتت التحقيقات كذب ادعاءاته بشأن مزاعم منى سيف وعلاء عبدالفتاح الذى روج لإدعاءات كاذبة بتحريض من والدته.

غضب السوشيال ميديا من أكاذيب جمال عيد

كل ذلك ولَّد حالة من الغضب لدى رواد السوشيال ميديا، ووجهوا له رسائل حادة، إذ قال أحدهم: "علاء عبدالفتاح الذى انحدر من أسرة دائمة الإدعاءات والكذب وأمه التى تزايد على أبنائها وخربت عقولهم وشردتهم وزرعت أفكارا مشوهة فى عقولهم"

بينما قال أخر من رواد السوشيال ميديا: "علاء عبدالفتاح أخذ جزاءه وخرج من السجن إلا أنه عاود نشاطه وتواصل مع جماعة الإخوان الإرهابية على أمل الحصول على استفادة من تلك الجماعة بعد أن أوهموه بأنهم سيعودون للمشهد السياسى مرة أخرى".

ادعاءات بلا أسانيد

وقال ثالث: "ادعاءات جمال عيد المريضة بأنه تم الاعتداء على أسرة علاء عبدالفتاح وحبس شقيقته ظلما تكذبها الكاميرات والشهود وتثبت من هو المعتدى عليه".

وأكد بعض رواد السوشيال ميديا، أن جمال عيد يمعن فى كذبه بأن علاء عبدالفتاح محروم من التواصل وزيارات عائلته له فى السجن، وذلك فى الوقت الذى تضطلع أسرة المذكور بزيارته بشكل دائم وتسليم الخطابات له أخرها بتاريخ 10 مارس.

إلقاء الاتهامات جزافا

وتساءل آخرون، هل المطلوب من الدولة أن تسمع ادعاءات وأكاذيب واتهامات تنال من أشخاص بعينهم، وتنال من سمعتهم وتصمت دائما؟، من أدلت شقيقة علاء عبدالفتاح بأسمائهم عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم وينتصروا لنزاهتهم، وعلى المحامى خالد على أن يكون أكثر تركيزا فى متابعة قضية هذه الأسرة وأن ينصحهم بعدم إلقاء الاتهامات جزافا حتى لا يتعرضوا لإجراءات قانونية معمول بها فى كل أنحاء العالم.