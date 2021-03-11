بنسبة نجاح 98.9% .. اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 94%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 98.9%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%، والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٨٣%. وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس. واجتاز الطلاب امتحانًا مجمعًا فى الترم الأول ونتيجته لا تضاف للمجموع ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب، واجتياز الطالب للامتحان المجمع يعد شرطًا أساسيًا حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسى والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الذى سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية. وفى حالة عدم اجتياز الطالب خلال الامتحان المجمع، أو حصول هذا الطالب على مجموع ٥٠% أو أكثر فى ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من ٢٥% فى مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدى إمتحان آخر تكميلى فى المواد التى حصل فيها على مجموع منخفض ليسمح له بأداء امتحان الترم الثانى.

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