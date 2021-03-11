جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى على صفحتها الرسمية، اليوم الخميس، فيديو لتصوير جوى يرصد كوبرى طوخ طنبشا والذى تم تنفيذه ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق الإسكندرية الزراعى.





وانتهت وزارة النقل، من تنفيذ كوبرى "طوخ - طنبشا" الذى يبلغ طوله 800 متر وتكلفته 173.6 مليون جنيه، والذى تم تشغيله تجريبيا، بعد الانتهاء من اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بنسبة 100%، وجار العمل فى الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة بنسبة تنفيذ بلغت 99%، وتم تشغيله تجريبيا لحركة المرور تسهيلا على المواطنين. ولمشاهدة الفيديو اضغط

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث تصوير جوى لكوبرى طوخ طنبشا ضمن توسعة طريق الإسكندرية الزراعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.