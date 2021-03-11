التعليم العالى: إشادة سودانية بدورات المعهد القومى للمعايرة بمصر

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتورة نهى عماد، رئيس المعهد القومى للمعايرة، حول تنظيم المعهد دورات تدريبية متخصصة لعدد من العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس "SSMO".





وأشار التقرير إلى أن التدريب تم فى مجالات مختلفة منها، مجال الحرارة "معایرة الترمومترات الزجاجیة، معایرة الأفران المعملیة والعیاریة، معایرة الازدواجات الحراریة، معایرة الترمومترات الرقمیة"، وفى مجالى الكتلة والضغط "مترولوجیا الكتلة وحسابات اللایقین، مترولوجیا الكتلة"، كما تم التدريب فى مجال الحجوم "معایرة الزجاجیات، معایرة الحجوم الدقیقة، ومجال الأطوال "معایرة المساطر العیاریة، والقدود الخطیة، والعدسات المدرجة، وقطع المیكروسكوبات، واستخدام ومعایرة أدوات قیاس الأبعاد الھندسیة الیدویة البسیطة". وأوضح التقرير أن المتدربين أشادوا بما اكتسبوا من معارف، ومهارات مرتبطة بمجالات القياس والمعايرة، معربين عن رغبتهم فى حضور برامج تدريبية أخرى، للاستفادة من خبرات المعهد فى مجال المعايرة. جدير بالذكر أن المعهد القومى للمعايرة يقدم عددا من الدورات التدريبية فى مجال القياس والمعايرة للقطاع الحكومى والخاص بمصر أو للدول العربية والإفريقية، بهدف ربط الخبرات العملية بالمفاهيم والمعارف النظرية المرتبطة بمجالات القياس والمعايرة.

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