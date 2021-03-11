وزيرة الهجرة تشارك في جلسة حوار ”الأعلى لتنظيم الإعلام” حول ملف المصريين...

السفيرة نبيلة مكرم: حريصون على التواصل مع شبابنا بالخارج من كل الفئات لإطلاعهم على الحقائق

السفيرة نبيلة مكرم: كرامة المصري بالخارج مصانة.. ونحافظ على حقوق العمالة المصرية في أي دولة في إطار القانون

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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في جلسة حوار عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة ملف المصريين بالخارج، وذلك برئاسة السيد/ كرم جبر رئيس المجلس، وبحضور عدد من كبار السادة الإعلاميين والصحفيين ورؤساء قنوات ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية وكبار الكتاب.

في مستهل كلمتها، توجهت السفيرة نبيلة مكرم بالشكر إلى رئيس المجلس على دعوة سيادتها للمشاركة في الندوة، مرحبة بالحضور كافة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن إصدار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار عودة وزارة الهجرة انطلاقا من إيمان الدولة بأهمية أبناء مصر بالخارج كقوى دبلوماسية ناعمة تؤثر في نقل صورة مصر الصحيحة عالميا.