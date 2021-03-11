وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتابعان أعمال مشروع تطوير ميدان محطة مصر

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، أعمال مشروع تطوير ميدان محطة مصر ومعدل الإنجاز والذي يتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. والتي بدأت عقب توقيع البروتوكول بين المحافظة والجهاز وإطلاق المشروع في 31 يناير 2021.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ .

وأشاد اللواء محمود شعراوي عقب جولته لمتابعة أعمال التطوير بالجهود المبذولة من جانب المحافظة والشركة المعنية بعملية التنفيذ ، ووجه شعراوي بسرعة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في التوقيتات المحددة لذلك وإظهار الشكل الحضاري والجمالي لميدان محطة مصر ومراعاة البعد الاجتماعي للباعة في تلك المنطقة .

وأكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية من قبل جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لأعمال التطوير التي تتم بالميدان، ومتابعة نسب الأعمال وسرعة الإنجاز. لافتاً أنه تم وضع ساعة عد تنازلي بالميدان محددة ب٣٦٥ يوم مدة تنفيذ المشروع لضمان الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، لتوضيح حجم الأعمال التي تتم علي أرض الواقع بالميدان.

من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية أطلق في نهاية يناير الماضي إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع.

ويتكون المشروع من 4 مراحل، تشمل إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية. وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان.