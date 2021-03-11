وزير الخارجية: الشعب الفلسطينى يستحق نيل حقوقه المشروعة

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر مستمرة فى العمل الحثيث للوصول إلى استئناف التفاوض بين الإسرائيلين والفلسطينيين، مشددا على أن الشعب الفلسطينى يستحق نيل حقوقه المشروعة.

وأعرب وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن فى باريس مع نظرائه من الأردن وفرنسا وألمانيا، عن أمله فى أن يتكاتف المجتمع الدولى لدعم إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وشارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، اليوم الخميس، بباريس فى الاجتماع الوزارى الرُباعى المعنى ببحث عملية السلام فى الشرق الأوسط وسبل الدفع قُدمًا بالمفاوضات بُغية التوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد توجه، الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية "باريس" للمشاركة فى الاجتماع المُقرر عقده بين وزراء خارجية كل من "مصر والأردن وفرنسا وألمانيا" وذلك فى إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط.