السيدة انتصار السيسي: مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة بمجال دعم وتمكين المرأة

قالت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة، بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة، حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.
وأضافت السيدة انتصار السيسى فى كلمة بثها التليفزيون المصرى: "كما أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية في سابقة تاريخية تنم عن مكانة المرأة المصرية فى مجتمعها، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة وهى الاستراتيجية التى اعتمدها السيد رئيس الجمهورية في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
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