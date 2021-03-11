وزيرة الهجرة: الجاليات المصرية فى الخارج مسالمة وملتزمة وسريعة الاندماج

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن الجاليات المصرية فى الخارج مسالمة وملتزمة و سريعة الاندماج، مضيفة أن الرسالة الفورية التى نوجهها دائما للعمالة المصرية فى الخارج وللجاليات المصرية أن دم المصرى غالى.
وأضافت وزيرة الهجرة خلال كلمة لها فى اللقاء الذى ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف، أنه لابد أن يتم التعامل مع الأحداث الفردية بمنتهى الدبلوماسية، موضحة انه من المهم أن يشعر المصريين والعمالة المصرية فى الخارج أن الدولة معهم.
وذكرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنها نظمت زيارات ميدانية لعدد من المصريين بالخارج لمدينة الجلالة وجامعة الجلالة، والذين انبهروا من المدينة وحجم الإنشاءات.
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