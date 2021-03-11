رئيس "الأعلى للإعلام": ابناء المصريين بالخارج رصيد استراتيجى للدولة المصرية

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وزيرة الهجرة قامت بالعديد من المبادرات على مستوى المصريين بالخارج وهى مبادرات هائلة، لافتا إلى أن الإنسان يحب بلده إذا رأى كنوز بلده.

وأضاف كرم جبر خلال كلمة له فى اللقاء الذى ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف، أن الانتماء للبلد ليس مجرد كلمة او شعار يرفع، وأن وزيرة الهجرة قامت مبادرات كنا ننادى بها على مستوى سنوات طويلة .

واشار كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الى أن ابناء المصريين بالخارج رصيد استراتيجى للدولة المصرية.