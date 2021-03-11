رئيس تحرير "أ ش أ": أعداء مصر فى الخارج يعملون بصورة يومية على تشويه أى إنجاز

قال الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تقوم بجهد مشكور بشأن ملف المصريين بالخارج، مضيفًا أن أعداء مصر فى الخارج يبثون الشائعات بصورة يومية فى محاولة لتشويه كل إنجاز عظيم يحدث على أرض مصر.
وأضافت الإعلامية هناء السمرى خلال كلمة لها فى اللقاء الذى ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف، "نحتاج لتنظيم مبادرة اتكلم عربى فى الداخل أيضا وألا تقتصر المبادرة على المصريين بالخارج"، مشيرة إلى أن وزيرة الهجرة نظمت العديد من المبادرات الهائلة بشأن ملف المصريين فى الخارج.
ونوه الكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور إلى أن وزيرة الهجرة قامت بعمل رائع لاستحضار المصريين فى الخارج إلى مصر.
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