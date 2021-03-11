انطلاق المؤتمر الدولى الثانى عشر لاستخدامات تقنية النانو للبناء غدا

جدة - نرمين السيد - ينظم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، المؤتمر الثانى عشر لاستخدامات تقنية النانو للبناء الأفضل والمستدام، بالاشتراك مع جامعة مصر الروسية، خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الحالى، بمدينة شرم الشيخ.





يقام المؤتمر تحت رعاية وزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالى والبحث العلمى. يرأس المؤتمر الأستاذ الدكتور خالد الذهبى رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، مناصفة مع الأستاذ الدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية. ينسق المؤتمر كل من الأستاذ الدكتور سيد شبل، مدير معهد أعمال الكهروميكانيكا فى المبانى، والأستاذ الدكتور مجدى هلال، الأستاذ بمعهد فيزيقيا المنشآت والعوامل البيئية المحيطة. ويهدف المؤتمر فى المقام الأول إلى مناقشة أحدث التطبيقات العملية لنتائج الأبحاث، التى استخدمت تقنيات النانو، والتى تتعلق بالبناء الأخضر المستدام، وهى فرصة كبيرة لمشاركة العلماء والمهندسين من مختلف الدول لتبادل الأفكار والخبرات. ويركز المؤتمر على دراسة الاستخدامات غير المعدودة لمواد النانو تكنولوجى وتطبيقاته، مع شرح مفصل لخصائص هذه المواد ومكوناتها. ويسلط المؤتمر الضوء على عدة موضوعات، منها أساليب مقاومة الحريق، وكفاءة الطاقة مع عقد مقارنة بين استخدام الإضاءة الصناعية والطبيعية، وأخيرا يتم مناقشة أحدث الأساليب التكنولوجية فى بناء المساكن والمدن الجديدة، فى المؤتمر الذى يستمر 3 أيام.

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